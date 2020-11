Cinema e Turismo sempre più connessi, è di oggi l’accordo Confturismo e Veneto FIlm Commission

Cinema e Turismo sempre più connessi, anche grazie all’accordo tra Confturismo e Veneto Film Commission. Il Veneto, come gran parte della Penisola è un set naturale e da tempo il connubbio tra cinema e turismo si va sempre più consolidando. Il turismo cinematografico è un settore in crescita ancora poco sfruttato, forse. Paradossalmente sono i due settori più colpiti dalle restrizioni per la pandemia. E’ giusto quindi costruire oggi per ripartire più forti domani.

“La distrazione a volte può rivelarsi fatale”. Da qui si dipana una delle più imprevedibili e delicate storie d’amore ambientate a Venezia. È in un ristorante del sestiere di Castello che avviene il primo incontro fra Rosalba e Fernando, protagonisti dell’ indimenticabile film “Pane e tulipani”. Il loro dialogo prosegue all’interno di una locanda, in un locale da ballo e tra le calli della città lagunare. È così che ‘quel’ ristorante, ‘quella’ locanda, ‘quella’ frase che rivela il punto di svolta di tutta una vita arrivano a toccarti nel profondo, diventano evocative. Fino a spingerti a cercarli, quei luoghi, per curiosità o per omaggiare un’emozione.

Da questa consapevolezza nasce la collaborazione, appena siglata, tra Confturismo Veneto (17mila imprese associate) e Veneto Film Commission, per promuovere i luoghi di una regione ricca di opportunità, pronti a diventare il set naturale di film, fiction, documentari e molto altro, alimentando – allo stesso tempo – il desiderio di progettare viaggi futuri.

Il protocollo d’intesa – che porta la firma dei presidenti Marco Michielli (Confturismo Veneto) e Luigi Bacialli (Fondazione Veneto Film Commission) – ha lo scopo di promuovere, attraverso il settore audiovisivo, i territori regionali, valorizzandone il patrimonio storico-artistico e paesaggistico come risorsa per le produzioni.

In particolare, Confturismo Veneto sarà il riferimento per il sistema dell’audiovisivo in generale (nazionale ed estero) nella promozione e nella selezione di location e agevolazioni nell’ospitalità.

La volontà è costruire e promuovere un’offerta ampia per produzioni di film, fiction, documentari, advertising, shooting, spot, clip tutorial, factual, trasmissioni TV dedicate e contenuti VR.

“Il Veneto, grazie soprattutto a Venezia, Verona e Cortina, ha già una storica presenza nelle programmazioni delle compagnie cinematografiche mondiali – afferma Marco Michielli, Presidente Confturismo Veneto – Questo accordo confido ci possa consentire di ampliare la scelta delle location a tutto il territorio regionale confermando il nostro pensiero per cui il Veneto, unica regione europea che contempla in sé tutte le tipologie di territori, mare, lago, montagna, città d’arte e terme, possa ambire a divenire una delle prime scelte ad essere vagliate dalle produzioni. Inutile rimarcare che l’effetto indotto sarebbe straordinario”.

“In questa fase di enormi difficoltà per il turismo, settore trainante dell’economia veneta – dichiara Luigi Bacialli, Presidente della Fondazione Veneto Film Commission – sono certo che l’accordo tra Veneto Film Commission e Confturismo accompagnerà già in un prossimo futuro il rilancio del comparto alberghiero e uno sviluppo impetuoso delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo con un sodalizio che porterà alla valorizzazione di tutto il territorio”.

“Sono lieto che la Film Commission inizi una collaborazione con Confturismo, che va nei due sensi di ricettività e promozione del territorio – afferma Jacopo Chessa, Direttore della Fondazione Veneto Film Commission – La Film Commission è nata proprio come ente strategico, e la strategia la si fa con i soggetti sul territorio. Inoltre, si tratta di un segnale positivo in vista della ripartenza che tutti aspettiamo”.

“La valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, cuore di questo accordo siglato tra Confturismo e Veneto Film Commission, è tra i compiti della Fondazione e si muove in una direzione condivisa anche dalla Regione del Veneto – dichiara Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura della Regione del Veneto – Un accordo che sono certo contribuirà ad assicurare accoglienza e supporto alle produzioni italiane ed estere in una regione che è un “set” cinematografico ideale e che, grazie agli ultimi due bandi POR-FESR in cui sono stati messi a disposizione oltre 8 milioni di euro, rafforzerà la competitività delle imprese cinematografiche e culturali che operano nel nostro territorio, garantendo un aumento dell’indotto economico anche sotto il profilo occupazionale”.