Cinema Troisi: eventi e proiezioni speciali con ospiti dal 17 febbraio al 2 marzo – parte prima

L’Associazione Piccolo America, che gestisce il rinnovato Cinema Troisi di Via Induno, ha organizzato una programmazione a cadenza bisettimanale per il periodo 17 febbraio – 2 marzo 2022 che comprende una interessante serie di proiezioni, con e senza ospiti, tale da contribuire al rilancio di una sala che veramente merita di essere frequentata, anche per le sue sale sia di svago che da ricevimento.

Per la prima settimana di programmazione lo svolgimento del percorso è il seguente:

17 febbraio: Giovanni Cioni e Giona A. Nazzaro presentano “ Il pianeta degli umani “, un sopralluogo nella frontiera di Ventimiglia, tra Italia e Francia che si trasforma in una fiaba fantastica, narrata da un coro di rane. In questa fiaba uno scienziato sperimenta una cura di ringiovanimento con testicoli di scimmia. Il dottor Voronoff è realmente esistito, nei “ruggenti anni Venti” la sua fama fu planetaria… 19 febbraio: Haider Rashid, Sharam Khosravi e Annalisa Camilli introducono “ Europa “, ambientato al confine tra Bulgaria e Turchia: Kamal è un giovane iracheno che sta cercando di entrare in Europa a piedi, attraverso la “rotta balcanica”. È braccato dalla polizia bulgara e dai “Cacciatori di Migranti”. Kamal ha nello zaino un passaporto, alcune foto di famiglia, dei fogli con degli appunti e dei numeri di telefono per quando arriverà in Europa. Sperando che questo accada. Premiato con il Beatrice Sartori Award – Premio della critica indipendente a Cannes nella Quinzaine des Realisateurs 2021, il racconto straordinario di una strenua lotta per la libertà e la vita.

22 febbraio: Nicolangelo Gelormini e Valeria Golino presenteranno “ Fortuna “: Nancy è una bambina timida che vive con i genitori in un palazzone incastonato come un meteorite in una periferia come tante, con tutte le sue contraddizioni e contrasti. Chiusa da qualche tempo in un silenzio inaspettato per chi le sta intorno, viene portata dalla madre da Gina, una psicologa che si rivelerà distratta e scostante. La bambina sembra non riconoscersi più nel nome con cui gli adulti la chiamano e sente di non appartenere a ciò che la circonda: come in una favola a cui a volte stenta a credere, pensa di essere una principessa in attesa di tornare sul suo pianeta nello spazio. 23 febbraio, proiezione di “ Supereroi “, con paolo genovese, Alessandro Borghi e Jasmine Trinca: servono i superpoteri per amarsi tutta una vita, Anna e Marco (Jasmine Trinca e Alessandro Borghi) lo sanno bene. Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare..

Nell’edizione del giornale di domani, il programma della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo.

( Foto del terrazzo Sala Troisi di Flavia Rossi )