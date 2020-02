Sanremo 2020, Cecchetto su Amadeus e Fiorello: il bis? Pensateci… #video



Intervista esclusiva di Giancarlo Salemi

Un commento su questo Festival di Sanremo?

Si commenta da solo, i risultati sono stati ottimi. E’ evidente che i telespettatori hanno apprezzato molto lo spettacolo, la formula Amadeus e Fiorello è stata efficace. Finalmente sul palco un presentatore che è stato lì per presentare non se stesso, ma per presentare la musica. E poi un mattatore come Fiorello. La formula è stata vincente.

Sul palco dell’Ariston due sue “creature”, partiti da radio Deejay

Sono partiti insieme da Radio Deejay, appunto. Mi fa piacere perchè uando li ho scelti immaginavo di aver scelto due persone capaci e lo hanno dimostrato.

Secondo lei dovrebbero fare il bis?

Questo lo decidono loro. E’ chiaro che dopo un successo di questa portata ti vien voglia di riconfermarli per il prossimo anno.

Un consiglio da manager più che da amico?

Usciti dall’entusiasmo di questo Sanremo, è chiaro vorremmo che quest’edizione non finisse più. Lasciamo che si godano questo successo e poi decideranno con calma….

