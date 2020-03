Coffee and cigarettes: un drink da preparare in casa ispirato al film con Roberto Benigni

Mario Farulla, bar manager del Ristorante Baccano di Roma al 70mo posto nella classifica del The World’s 50 Best Bars 2019, ci aiuta trascorrere questo periodo di quarantena a modo suo, insegnandoci cioè a preparare un drink.

L’idea gli è venuta assistendo alla proiezione del film “ Coffee and cigarettes “, un film indipendente del 2003 scritto e diretto da Jim Jarmusch, composto da 11 cortometraggi, girati in periodi diversi, aventi come tema comune il momento tipico del caffè e della sigaretta; in uno dei cortometraggi, il primo, appare Roberto Benigni che siede in un bar insieme ad un americano apparentemente sconosciuto: i due bevono un’enorme quantità di caffè parlando di nulla in un dialogo surreale, scambiandosi il posto a sedere, impressioni ed opinioni sul caffè e sigarette, ed infine addirittura i rispettivi appuntamenti

Si tratta di un drink facile da preparare anche a casa con prodotti facilmente reperibili: un drink robusto, deciso come e grazie al caffè – e dai toni fumosi del whisky scozzese Dewar’s, invecchiato 12 anni – ispirato al film indie Coffee and Cigarettes, scritto e diretto da Jim Jarmusch. Per prepararlo, versare 45 ml di Dewar’s 12yo Scotch Whisky, una tazza di caffè lungo e freddo, un cucchiaino di zucchero liquido e quanto basta di acqua tonica in un bicchiere tumbler alto colmo di ghiaccio e mescolare con un barspoon.

INGREDIENTI:

45 ml Dewar’s 12yo Scotch Whisky

Una tazza di caffè lungo e freddo

Un cucchiaino di zucchero liquido

Fill di acqua tonica

Bicchiere: tumbler alto

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere tumbler alto colmo di ghiaccio e mescolare con un barspoon.

