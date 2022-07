Come essere produttivi in estate? 5 consigli

L’estate è la stagione delle vacanze per eccellenza, ma per molti rappresenta anche un’occasione più unica che rara per sfruttare il maggior tempo a disposizione. Non è detto infatti che durante l’estate ci si debba limitare al riposo: al contrario, conviene approfittarne per essere produttivi e riuscire a fare tutte quelle cose che si sono rimandate durante l’anno, per varie ragioni.

Vediamo dunque alcuni consigli per sfruttare appieno l’estate ed aumentare la propria produttività, in modo da approfittare del tempo a disposizione per concludere progetti ed impegni.

#1 Iscriversi ad un corso di formazione

Iscriversi ad un corso di formazione può rivelarsi un ottimo modo per essere produttivi in estate ed approfittare del tempo a disposizione per ottenere qualche attestato utile o le competenze necessarie per trovare il lavoro dei propri sogni. Al giorno d’oggi esistono corsi online di alto livello come quelli di CORSICEF che offrono una preparazione adeguata accompagnandoti nel mondo delle professioni che al giorno d’oggi risultano più ricercate.

#2 Fare un lavoretto stagionale

Per aumentare la propria produttività in estate si può anche pensare di svolgere qualche lavoretto stagionale, andando ad esempio nei campi a raccogliere gli ortaggi oppure partecipando alla vendemmia che in questi ultimi anni inizia ad agosto e prosegue fino a settembre. Trovare un lavoretto stagionale è senza dubbio un’ottima idea soprattutto per i giovani e per coloro che hanno appena terminato un determinato percorso di studio come la scuola superiore o l’università. Consente di guadagnare qualcosina ed evitare di buttare via tutta l’estate in modo improduttivo.

#3 Imbiancare la casa

Approfittare dell’estate per sistemare la casa può essere un’alternativa e non a caso in questo periodo sono diversi coloro che intraprendono lavoretti di rinnovamento. Anche imbiancare le pareti può essere un’idea, visto che con il caldo la pittura si asciuga più velocemente e non si rischiano problemi di muffa o simili. Per non rimanere tutta l’estate con le mani in mano, prendersi cura della propria abitazione è sicuramente un’ottima idea: consente di sentirsi più produttivi e di fare qualcosa che altrimenti nelle altre stagioni sarebbe difficile portare a termine.

#4 Fare progetti per l’inverno

Un altro consiglio per essere produttivi nel periodo estivo è quello di fare progetti per i mesi a venire. Spesso e volentieri infatti si tende a rimandare perché non si ha sufficiente tempo per valutare con attenzione tutti gli aspetti e questo porta a procrastinare all’infinito. Ebbene, l’estate è la stagione perfetta per fare progetti e pianificare una serie di attività per i mesi successivi, perché si ha maggior tempo a disposizione, le giornate sono più lunghe e si riesce a programmare tutto con più serenità.

#5 Prendersi cura del proprio corpo

Infine, prendersi cura del proprio corpo è un ottimo modo per rendere l’estate più produttiva e sentirsi meglio con se stessi. L’estate poi è la stagione giusta per intraprendere esercizio fisico oppure diete dimagranti, visto che la prova costume è sempre in agguato in q