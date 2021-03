“ Come niente “, di Davide Cuomo: rapporto difficile tra un nonno e le nipoti. Con Franco Oppini nel ruolo del nonno; dal 12 marzo in tv

Franco Oppini, Andrea Bruschi, Victor Carlo Vitale, Valentina Bivona, Greta Mecarelli sono gli interpeti di una commedia scritta da Giulia Betti, che racconta un rapporto, mai esplorato e sorprendente, tra un nonno e le due nipoti.

Greta e Caterina sono due bambine cresciute in una famiglia difficile; vengono affidate per i mesi estivi al nonno Franco, scorbutico e anaffettivo, sopravvissuto al grande terremoto del centro Italia. Greta è una promessa del calcio femminile, mentre Caterina è ancora una bambina che indossa un casco magico per parlare agli alieni, nascondendo così tutti i suoi fantasmi. Due corpi estranei in un paese che le respinge, costrette a vivere nelle casette prefabbricate, le SAE, pochi metri quadrati da condividere con un nonno che non le vuole e che non sa abbracciarle. Ma quando Franco imparerà a prendersi cura di loro, scopriranno un legame mai esplorato che segnerà il riscatto di tutti.

Il film sarà disponibile dal 12 marzo su Rakuten, Chili, Google Play, Apple TV, The Film Club.