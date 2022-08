Come trascorrere una serata all’Isola del Cinema lungo il Tevere

Anche quest’anno una rinnovata edizione della celebre manifestazione cinematografica romana gestita dalla Associazione Amici di Trastevere, sarà la protagonista di tre mesi di proiezioni ed incontri lungo il Tevere all’altezza dell’Ospedale Fatebenefratelli in Piazza San Bartolomeo all’Isola in una location ubicata tra la Sinagoga e Trastevere che definire eccezionale è a dir poco riduttivo.

Una location completa, con ben due arene ed una serie di servizi collaterali che comprendono aperitivi, cene gourmet, spuntini, primi piatti, vini, birre e chi più ne ha più ne metta, il meglio dello street foodd.

Ovviamente protagonista delle serate è il cinema, con una programmazione completa ed interessante: per chi vorrà trascorrere una serata diversa da quelle che questa calda estate ci sta somministrando, le due sale ( una, l’Arena Lexus, da seicento posti a bordo fiume, ai piedi del ponte più antico di Roma, il ponte Fabricio, dotata di un maxischermo, e l’altra, il Cinelab, dedicata agli incontri culturali e non solo, con cento posti nel lato dell’isola Tiberina che guarda il rione Trastevere) offrono la possibilità di momenti distensivi e di grande concentrazione.

A partire da mercoledi 10 agosto e fino al giorno di Ferragosto l’Arena Lexus, la più grande e la più spettacolare, offre una programmazione che comprende film di Almodovar ( Madres Parallelas ) e di Steven Spielberg ( West Side Story ), di Jon Watts ( Spider Man – No way Home ) o Di Marco Bellocchio con il suo “ Esterno Notte, parte 1 “ dedicato alla vicenda di Aldo Moro , mentre per il 15 agosto è prevista la proiezione del celebre film di Baz Luhramm “ Elvis “, ma l’ampia e completa programmazione, che arriva a comprendere le date che vanno dal Ferragosto e fino al 3 settembre è disponibile sul sito dell’Isola all’indirizzo https://isoladelcinema.com.

Molto accessibile il costo del biglietto: 6 euro ( ridotto 5 euro ), esclusa la proiezione del 26 agosto di “ Ennio “ di Giuseppe Tornatore, dedicata al Maestro Morricone.