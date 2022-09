Concorso Miss Italia 2022: Carolina Stigliano è Miss Roma

Ha 18 anni e vive al Portuense la nuova reginetta della bellezza capitolina.

Castana, occhi marroni, alta 177 cm, al 5° anno di scienze umane, ha avuto la meglio sulle altre 13 concorrenti nella finale svoltasi ieri sera presso lo Stadio di Domiziano, fantastico sito archeologico e patrimonio Unesco a poca distanza da piazza Navona, il primo e unico esempio di stadio in muratura, fatto costruire dall’imperatore tra l’85 e l’86 d.C. come risposta alle olimpiadi greche.

Si chiama Carolina Stigliano, ha 18 anni e vive al Portuense. Capelli castano scuro, occhi marroni, alta 177 cm, frequenta il liceo delle scienze umane. Ha praticato per tanti anni la pallavolo e ama andare in palestra e leggere. Sogna di diventare una modella professionista, laurearsi e viaggiare per il mondo.

La neo eletta è stata incoronata da Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, dalla patron Patrizia Mirigliani e dalla fotografa Tiziana Luxardo.

È lei la prescelta dalla giuria per rappresentare Roma alle prossime prefinali nazionali dell’83° concorso Miss Italia, in programma dal 16 al 19 settembre a Fano (PU).

Dietro di lei: Melania Ciano, 20 anni, romana del quartiere di Torre Angela, mora, occhi marroni, alta 177 cm. Frequenta il secondo anno della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, pratica fitness e nel tempo libero ama suonare il pianoforte come autodidatta, viaggiare e studiare le lingue. Nel suo futuro si vede avvocato penalista ma suo sogno è quello di lavorare in tv. Al terzo posto Swami Ciucci, 20enne romana del Tiburtino, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 179 cm. Diplomata all’istituto di economia informatica, non frequenta l’università e pratica fitness. I suoi hobby sono la fotografia e la musica. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella professionista. Quarta classificata Lavinia Abate, 18enne romana della Cassia, capelli castano chiaro, occhi marroni, alta 176 cm. Deve frequentare il 5° anno al liceo scientifico Azzarita, pratica danza moderna, ama cantare, disegnare e suonare il pianoforte. Sogna di diventare una brava cantautrice.

L’evento, organizzato dalla Delta Events e patrocinato dal Comune di Roma, assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, nella persona di Alessandro Onorato, è stato presentato con la sua consueta verve e bravura da Margherita Praticò, coadiuvata dalla bellissima Martina Sambucini, Miss Italia 2020, sotto l’attenta regia di Mario Gori.

Le 14 concorrenti si sono esibite in diverse coreografie moda, con gli abiti che richiamano il tricolore e con i capi di alta moda delle stiliste Sabrina Persechino e Victoria Torlonia, su musiche dedicate alla capitale, come La dolce vita (Nino Rota), Vacanze romane (Matia Bazar), Rome (Phoenix) e Il cielo su Roma (Colle der fomento). In questa circostanza, vista anche la location, non c’è stata la tradizionale uscita in body da gara, sostituiti da “mini vesti” ispirate all’antica Roma.

Applauditissime le esibizioni del tenore Dario Di Vietri che ha cantato “Nessun dorma”, delle due concorrenti Aurora Boncristiani (ballo) e Lavinia Abate (canto) e il tributo video in onore di Silvana Mangano, Miss Roma 1946

E stasera, 8 settembre a Sublime La Villa, zona Fleming, verrà posto in palio un altro titolo valido per l’accesso alle prefinali nazionali in programma a Fano dal 16 al 19 settembre, la cui Giuria sarà presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie

.