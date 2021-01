Conferenza stampa e diretta streaming il 29 gennaio per il programma di AGO Modena Fabbriche Culturali

La conferenza Stampa e la diretta streaming si terranno nella Sala ex cappella in

Largo Porta Sant’Agostino 228, Modena. Interverrà in collegamento live da Cambridge (Massachusetts)

Jeffrey Schnapp, esperto di umanesimo digitale, storico, designer, co-direttore del Berkman Center for Internet and Society presso l’Università di Harvard Per partecipare in presenza alla conferenza: per garantire l’accesso in sicurezza ai giornalisti interessati è richiesto di comunicare la propria presenza a: stampa@mediamentecomunicazione.it, mentre per seguire lo streaming della conferenza stampa in diretta da Modena è necessario accreditarsi scrivendo il prima possibile a stampa@mediamentecomunicazione.it. Ai giornalisti accreditati verrà fornito il link di accesso alla diretta.