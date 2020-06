Buone notizie per il Cinema, la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si farà, si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica. C’è voglia di tornare a vivere le manifestazioni cinematografiche, a cui è legata l’industri del cinema anche per dare un segnale di ritorno alla normalità dopo la scure del covid che ha bloccato per mesi la vita sociale di tutti noi di cui il cinema è parte integrante.

L’ annuncio arriva oggi da tutto il direttivo della Fondazione del cinema per Roma, Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e il Direttore Artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, confermando le date precedentemente annunciate in accordo con il Collegio dei Soci Fondatori e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma. Negli stessi giorni, in contemporanea con la Festa del Cinema, si svolgerà il programma di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni.