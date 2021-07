Conquistare una persona attraverso la musica: alcuni utili consigli

Nel corso degli ultimi anni, non ci vuole certo un genio per capire come buona parte degli amori si siano formati online. Bando alle ciance, come spiegato anche dal ben noto casinò online di Betway, le app di dating online hanno fatto registrare una crescita a dir poco clamorosa nel corso degli ultimi anni, al punto tale che si tratta di uno dei settori che sono cresciuti di più a livello mondiale. Come ben raccontato dall’indagine pubblicata sul blog L’insider, Tinder e Badoo spopolano ormai in tutto il mondo.

Conquistare usando una canzone: ecco qualche utile consiglio

Spesso e volentieri, per provare a fare colpo su una persona con cui si ha una certa affinità e con cui si vorrebbe creare una bella storia d’amore, si fa riferimento a tante attività e comportamenti che possono dare certamente ottimi risultati, ma è vero che ci sono ben poche cose che hanno gli stessi effetti della musica.

Dedicare una canzone, in fondo, è l’atto di amore più semplice che esiste, con cui tante persone riescono a trovare anche il coraggio e le parole per esprimere alla persona che si ama tutti i propri sentimenti e lasciare finalmente andare le proprie emozioni.

Le canzoni, d’altro canto, aiutano anche tantissimo nel riuscire a creare un’atmosfera perfetta per poter esprimere tutte queste emozioni. È chiaro che poi starà a voi individuare le parole giuste, ma è fondamentale rammentare come il fatto di aver già creato un’atmosfera interessante e adatta al contesto, è già un punto a vostro favore e sicuramente vi può dare quella spinta morale di cui in tanti probabilmente hanno bisogno.

Ebbene, è abbastanza facile intuire come il mondo della musica è estremamente ricco di canzoni che parlano di amore e di sentimenti. Di conseguenza, scegliere quella più adatta da dedicare alla persona che si ama o che si vuole conquistare non è mai semplice. Anche per via del fatto che entrano in gioco un gran numero di fattori, tra cui quelle soggettivi, dato che ognuno ha le sue preferenze e i suoi gusti in ambito musicale.

Alcuni suggerimenti sulle migliori canzoni internazionali da dedicare

Ci sono alcune canzoni internazionali, però, che si adattano molto bene ad essere impiegate in queste occasioni, con l’intento di riuscire a far sciogliere anche tutti i cuori “di ghiaccio”. Si parte da una canzone piuttosto recente e che ha avuto davvero un notevole successo sul mercato: stiamo facendo riferimento a “Just the way you are”, di Bruno Mars, lanciata nel 2010.

Un’altra ottima soluzione è rappresentata da “Closest thing to heaven”: in questo caso, bisogna risalire al 2004, un grande successo cantato dai “Tears for Fears”. Ancora più indietro nel tempo, nel 1995, si trovano altri due capolavori. Il primo è di Prince e si intitola “The most beautiful girl in the world”, mentre la seconda canzone è quella di Paul Weller, denominata “You do something to me”.

Altrimenti, se volete restare sulla musica italiana, c’è la possibilità di scegliere tra un grandissimo novero di titoli che hanno ottenuto un successo a dir poco clamoroso. Stiamo facendo riferimento, ad esempio, a “Scusa, ma ti chiamo amore”, dei Sugarfree, piuttosto che “I sentimenti nascono”, brano che è stato proposto nel 2004 da parte di Davide De Marinis. Per tornare un po’ più indietro nel tempo, prima della fine degli anni Novanta, c’è un ventaglio molto ampio e variegato di canzoni da cui pescare. Ad esempio “Oggi sono io”, di Alex Britti, che divenne un vero e proprio tormentone nel 1999, piuttosto che “Mi fai stare bene”, di Biagio Antonacci, proposta solamente dodici mesi prima. Anche nei primi anni Duemila ci sono stati diversi titoli interessanti: “Parole di burro” di Carmen Consoli, ma anche “Arrivi tu” di Alessandra Amoroso o “Tu 6 bellissimo” di Anna Tatangelo.