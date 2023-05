Consegnati i Premi David di Donatello edizione 2023 – I vincitori

Nel corso di una cerimonia svoltasi all’interno degli studi di Cinecittà@Lumina sono stati consegnati i Premi David di Donatello per l’edizione 2023 organizzati dall’Accademia del Cinema Italiano.

La manifestazione, che si è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il contributo del Ministero della Cultura oltre che con la partecipazione di Agis, Anica, Siae e Nuovo Imae è stata trasmessa in diretta Tv da Rai1 ed ha interessato i films italiani in uscita nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 (22 premi ) oltre ad uno per il cinema internazionale.

La cerimonia di consegna è stata condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli.

I Premi Speciali ed il Premio alla carriera sono stati assegnati su designazione della Presidenza e del Consiglio Direttivo dell’Accademia della quale è Presidente e Direttrice Artistica Piera Detassis..

L’edizione 2023 è la sessantottesima dalla fondazione ed i premi conferiti sono quelli sotto elencati:

MIGLIOR FILM

Le otto montagne – Prodotto da Wildside una società del gruppo Fremantle; Rufus; Menuetto; Pyramide Productions; Vision Distribution; in collaborazione con Elastic; con la partecipazione Canal+ e Ciné+; in collaborazione con Sky.

Per la regia di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio per il film Esterno notte

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Giulia Louise Steigerwalt per il film Settembre

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso per il film La stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch per il film Le otto montagne

MIGLIOR PRODUTTORE

Angelo Barbagallo per Bibi Film; Attilio De Razza per Tramp Limited; con Medusa Film e Rai Cinema per il film La stranezza

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Barbara Ronchi per il film Settembre

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni per il film Esterno notte

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emanuela Fanelli per il film Siccità

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Francesco Di Leva per il film Nostalgia

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Ruben Impens per il film Le otto montagne

MIGLIORE COMPOSITORE

Stefano Bollani per il film Il pataffio

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“Proiettili (Ti mangio il cuore)” musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele per il film Ti mangio il cuore

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Per la scenografia: Giada Calabria – per l’arredamento: Loredana Raffi per il film La stranezza

MIGLIORI COSTUMI

Maria Rita Barbera per il film La stranezza

MIGLIOR TRUCCO

Enrico Iacoponi per il film Esterno notte

MIGLIOR ACCONCIATURA

Desiree Corridoni per il film L’ombra di Caravaggio

MIGLIORE MONTAGGIO

Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni per il film Esterno notte

MIGLIOR SUONO

Presa Diretta: Alessandro Palmerini – Post-Produzione: Alessandro Feletti – Mix: Marco Falloni per il film Le otto montagne

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

Marco Geracitano per il film Siccità

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

The Fabelmans di Steven Spielberg (01 Distribution)

PREMIO CECILIA MANGINI AL MIGLIOR DOCUMENTARIO

Il Cerchio di Sophie Chiarello

DAVID GIOVANI

L’ombra di Caravaggio di Michele Placido

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella

DAVID DELLO SPETTATORE

Il grande giorno di Massimo Venier

DAVID ALLA CARRIERA

Marina Cicogna

DAVID SPECIALE

Isabella Rossellini

Enrico Vanzina