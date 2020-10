Continua “16 Anni e Incinta “: da giovedì 15 ottobre alle 22.00 in prima tv assoluta su MTV le puntate inedite della settima stagione.

Il docu-reality di MTV, giunto alla sua settima stagione, continua a sorprendere: giovani mamme forti, consapevoli, pronte a lottare per il loro futuro seguitano ad interessare attraverso le nuove puntate, tutte inedite, che formano oggetto della stagione 2020 e che andranno in onda dal 15 ottobre ogni giovedì alle 22.00 su MTV ( Sky canale 130 e in streaming su NOW TV).

Il format del programma rimane lo stesso, quello che da sette stagioni coinvolge ed emoziona il pubblico di MTV. A cambiare sono le ragazze che, non senza difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza in giovane età, dimostrandosi sempre più attuali, contemporanee ed emancipate. Quest’anno, una delle giovani mamme ha dovuto affrontare una sfida ancora più grande: gestire la gravidanza in pieno lockdown a causa della pandemia di Covid-19.

Se da una parte alcune relazioni, nel corso della gravidanza, procedono a gonfie vele e regalano emozioni a non finire, altre hanno avuto un epilogo diverso. Ma, in entrambe le situazioni, un fattore comune unisce tutte queste “teen mom”: una grande determinazione e forza di volontà nel non farsi abbattere dalle piccole e grandi difficoltà. Scelte di vita importanti che le ragazze affrontano con serietà e serenità, anche grazie al supporto delle famiglie: sono forti, e si impegnano sino in fondo per costruire il loro futuro e la nuova quotidianità, con la consapevolezza che tutti i loro sogni si possono ancora realizzare.

Nel corso delle stagioni del programma il tema della maternità affrontata in età adolescenziale non si è affievolito, anzi, rimane al centro dell’attenzione. Questo anche grazie al dialogo aperto e senza filtri che MTV è riuscita ad instaurare con i giovani nel tempo, utilizzando gli strumenti a loro più congeniali: prima la tv, adesso anche le piattaforme digital, www.mtv.it, e social di MTV Italia. Questi contenuti interattivi e coinvolgenti hanno il potere di mostrare, attraverso gli occhi delle ragazze, i passi più difficili e intimi della gravidanza affrontata ad una così giovane età.

In occasione della premiere delle puntate inedite della settima stagione, la giornata del 15 ottobre verrà totalmente dedicata al programma con anticipazioni e la prima puntata integrale visibile online subito dopo la premiere in tv. Nelle settimane successive verranno resi disponibili online i video con i momenti più emozionanti degli episodi, compilation con il meglio delle puntate e contenuti extra esclusivi come le ricette e i tutorial con protagoniste proprio le giovani mamme della stagione. Tutto il mondo delle prime tre stagioni complete del programma lo si trova sempre su mtv.it.