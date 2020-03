Non si arresta il successo di Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, il rapper italiano che, dopo aver debuttato al n.1 della classifica FIMI/GFK, ottiene oggi due importanti rialbumsdna,boogiemqanfeatsalmoconoscimenti: l’album DNA raggiunge la certificazione ORO e il singolo Boogieman feat Salmo quella di Platino!

Il nuovo album DNA, uscito il 21 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records, rimane stabilmente ai vertici della classifica e continua a raccogliere grandi risultati, non ultima questa, “doppietta” nelle certificazioni odierne. Ad oggi Boogieman Feat Salmo ha superato 9 milioni di visualizzazioni su Youtube e i 20 milioni di ascolti su Spotify, oltre ad essere tra i brani più suonati dalle radio italiane.

DNA, arrivato dopo lo strepitoso successo di Album (triplo disco di platino FIMI), è un disco forte, a tratti identitario ma anche pieno di sfaccettature che testimoniano le diverse anime di un artista che non ha mai avuto paura di cambiare gli abiti delle sue canzoni. DNA, oltre ad essere un vero e proprio percorso biografico in musica è un viaggio visivo, intriso d’arte e concepito insieme ad un nuovo universo visual. Dalla copertina in cui Ghali si leva la maschera, passando per la cura quasi cinematografica dei videoclip come quello di Boogieman feat Salmo girato in reverse, l’idea nel lavoro di Ghali è sempre di immergere lo spettatore in un immaginario capace di coinvolgerlo a trecentosessanta gradi. DNA, alla luce dei risultati, è anche l’album con cui Ghali si pone definitivamente come riferimento della scena nazionale e internazionale.

