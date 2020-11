Coronavirus, a Palermo autobus sporchi. Cimino promette: “Potenzieremo il servizio di sanificazione”

#ANTICIPAZIONI DA STRISCIA, CORONAVIRUS, A PALERMO AUTOBUS SPORCHI

E SENZA INDICAZIONI SUL DISTANZIAMENTO MICHELE CIMINO (PRESIDENTE AMAT) PROMETTE:

«POTENZIEREMO IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE»

Gli autobus di Palermo sono sporchi e senza indicazioni sul distanziamento: dopo tante segnalazioni ricevute, l’inviata di Striscia è salita sui mezzi di alcune tra le più affollate linee della città per verificarlo.

Secondo le norme, autisti e controllori dovrebbero vigilare sulla capienza e sul distanziamento, ma le immagini dimostrano una situazione ben diversa, come confermano anche le testimonianze raccolte da Stefania Petyx: «Possiamo trasportare 78 persone. L’altro giorno le persone si lamentavano, così ho detto “Contatevi e scendete”. Che ci posso fare alla fine?».

Anche riguardo alla effettiva sanificazione degli autobus le risposte degli autisti sono disarmanti: «La fanno la notte, ma non so se la fanno una volta al giorno o una volta al mese. Chissà poi se è vero. Chi controlla?». E ancora: «Quante volte si dovrebbe sanificare nel mio turno? Almeno due, ma non l’hanno mai fatto e se glielo dico mi minacciano».

L’inviata di Striscia ha chiesto poi spiegazioni a Michele Cimino, presidente della società di trasporti palermitana Amat, che ha garantito: «Provvederemo a potenziare questo servizio di sanificazione e vigileremo affinché venga fatta con i giusti mezzi e le giuste attenzioni». Il Tg satirico di Antonio Ricci continuerà a seguire la vicenda.

Il servizio andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).