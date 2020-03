Coronavirus, a Quarto Grado le tecnologie per la pandemia

CORONAVIRUS: TECNOLOGIE E SPERIMENTAZIONI PER FERMARE LA PANDEMIA A “QUARTO GRADO”. Venerdì 27 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

L’emergenza sanitaria sta generando grande confusione tra le fake news e le notizie di possibili cure del coronavirus, è necessario fare chiarezza e soprattutto essere vigili e attenti a non aiutare la diffusione del virus delle false notizie.

Al centro della puntata, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il numero dei contagiati – in Italia – cala lievemente, ma la battaglia per debellare la pandemia è appena iniziata e ancora lunghissima. È una corsa contro il tempo per salvare più vite possibili, dove tecnologia e sperimentazioni sono l’unica soluzione.

Intanto, dopo il Veneto, anche il Piemonte ha chiesto di poter sperimentare l’Avigan, un blando antivirale di produzione giapponese che sembra avere riscontri su chi ha contratto il Corona virus. Il ministro della Salute Speranza ha annunciato il via libera, ma gli esperti predicano massima prudenza e cautela per non alimentare speranze che potrebbero risultare illusorie.

