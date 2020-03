Coronavirus: al via la campagna #distantimauniti con i campioni dello sport

I grandi campioni dello sport italiano scendono in campo con #distantimauniti, la campagna di sensibilizzazione per contenere il contagio e combattere il Covid-19 promossa dal Ministero delle Politiche giovanili e dello Sport insieme a Sport e Salute spa che per l’occasione hanno scelto la creatività dell’Agenzia Metaphora – la factory strategica e creativa del Gruppo Alphaomega.

Da Simone Barlaam a Leonardo Bonucci, da Federica Brignone a Sara Gama, da Filippo Tortu a Fabio Fognini, fino a Carolina Kostner, Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Marco Belinelli, Federico Morlacchi, Giovanni De Carolis, Vanessa Ferrari, Luca Bigi, Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Valentino Rossi: sono alcuni dei testimonial che hanno deciso di posare simbolicamente allungando le braccia come a sfiorarsi virtualmente, tutti uniti in un’unica grande catena che vuole arrivare a “toccare” ogni cittadino italiano, per farci sentire tutti un po’ più vicini, anche nella distanza.

Il video che va in onda sui canali Rai è visibile sui profili Facebook e Instagram

Come si vede, dai campioni dello sport arriva un messaggio di fiducia e allo stesso una chiamata alla responsabilità: “È giusto restare a casa. Sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle per il bene di tutti: se ognuno di noi allunga il braccio verso l’altro, sembrerà quasi di toccarci anche se solo virtualmente. Anche noi che ci alleniamo sempre per superare i limiti adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all’Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti anche se distanti”. La campagna è stata subito rilanciata dalla rete, tanto che in poche ore #distantimauniti è balzato in cima agli hashtag più condivisi insieme a #iorestoacasa.

Alla realizzazione dello spot hanno contribuito Luca Bernasconi (Ceo dell’agenzia); Mattia Di Foggia (copywriter); Veronica Altavilla (art director); Arianna Astrella e Andrea Giovannone (creative director); Rosario Oliva (montaggio video). La voce istituzionale è di Laura Boccanera. CdP audio è General Jingle.

“Per noi – dichiara Luca Bernasconi – è stato non solo un grande onore ma anche e soprattutto una grande responsabilità: trovare le parole adatte, in un momento come questo in cui le parole pesano come macigni, non è facile. In questi giorni così difficili in cui dobbiamo restare a casa – conclude il Ceo di Metaphora – allungare una mano come se volessimo avvicinarci agli altri ci è sembrato il gesto più giusto e semplice da fare. Per sentirsi uniti anche se distanti”.

