“Corpo estraneo, la mia vita tra Arte, Musica e Teatro”: autobiografia di Simona Marchini al Circolo Antico Tiro A Volo

Il Circolo Antico Tiro A Volo ha ospitato la serata di presentazione della nuova fatica di Simona Marchini, donna di teatro, regista e, soprattutto, comica raffinatissima che si cimenta ora con una sorta di autobiografia quasi recitata come una pièce teatrale, con la consueta allegoria e con lo stile amarognolo che la contraddistingue.

Simona, presenti numerosi soci del Circolo e della figlia Roberta Paolopoli, ha simpaticamente descritto, raccontato anzi, attraverso una simpatica serie di aneddoti e gags, diverse fasi della sua movimentatissima vita di donna e di attrice relazionandosi con tutti gli aspetti ed i lati che l’hanno caratterizzata, essendosi presentata al grande pubblico come una donna ispirata e nata per il teatro oltre che per l’arte, argomenti entrambi per i quali ha sempre mostrato una enorme inventiva, tale da caratterizzarla come culturalmente molto ben formata e, come attrice, forbita al punto che, come sostiene nel suo libro “ Corpo estraneo, la mia vita tra Arte, Musica e Teatro “ presentato al Circolo Antico Tiro a Volo con la moderazione del critico letterario Prof. Arnaldo Colasanti, si è sempre sentita un vero e proprio “ corpo estraneo “ sempre sopra le righe “ rispetto a chiunque abbia

avuto modo confrontarsi o solo incontrarsi con lei in ogni materia del suo poderoso scibile.

L’opera ( 240 pagine in brossura per i tipi di Baldini e Castoldi ) ) è simpaticamente rivolta anche al futuro, quasi a dimostrare il carattere eternamente vivace e colmo di speranze malgrado i diversi momenti negativi della vita della simpatica Simona.