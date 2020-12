“Corto Dorico rEsiste “: attività ed eventi on line fino al 20 marzo 2021

“Corto Dorico” è un festival che si propone di raccontare l’universo italiano del cortometraggio ed i suoi autori, il loro passaggio al lungometraggio con il Concorso dedicato alle Opere Prime e che favorisce l’interazione tra i professionisti e il pubblico tramite incontri, workshop e masterclass sviluppando progetti audiovisivi legati all’inclusione e alle scuole ed avendo come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. E’ diretto da Daniele Ciprì e Luca Caprara che intendono spaziare dal cinema narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione: il cinema per Corto Dorico è cinema senza discriminazioni di genere o formato.

Per celebrare il cinema e i suoi protagonisti in un percorso virtuale che accompagnerà gli spettatori fino al 20 marzo 2021 – giorno in cui è stata riprogrammata la XVII edizione del Festival – dallo scorso 5 dicembre è on line una serie di attività ed eventi tendenti ad annunciare quello che sarà il Festival Il Festival Corto Dorico rEsiste; saranno quindi raccolte le iniziative e le attività virtuali; già il 5 dicembre sono stati annunciati, sulle pagine Facebook e sul profilo Instagram, i finalisti di “ Corto Dorico 2020 “ mentre mercoledi 9 dicembre prenderà il via parte il “best of” tra i vincitori degli ultimi 10 anni di Corto Dorico nel corso del quale il pubblico decreterà “il corto dei corti”

Il Festival si svolgerà dal 20 al 28 marzo 2021 ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, con la partecipazione di rappresentanti di oltre 50 Paesi dai quali sono pervenute le richieste di adesione e le opere, tra i quali vale la pena di segnalare la Siria, il Pakistan, l’India, l’Afghanistan e il Senegal.