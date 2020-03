“#CR4 – LA REPUBBLICA DELLE DONNE”, PIERO CHIAMBRETTI INTERVISTA MICHELLE HUNZIKER

TRA GLI ALTRI OSPITI: GESSICA NOTARO CON ANTONIO MAGGIO, CLIZIA INCORVAIA, ANNALISA CHIRICO E VITTORIO SGARBI

Domani, mercoledì 4 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “#CR4 – La Repubblica delle donne” si celebra la donna con la D maiuscola a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo.

A questo proposito Piero Chiambretti intervista Michelle Hunziker che si racconterà in un’intervista a 360°, ripercorrendo le tappe più importanti della sua brillante carriera e della sua vita personale. La conduttrice svizzera infatti, parlerà del suo essere mamma, delle sue figlie e della sua famiglia: un accostamento anche con Vittorio Feltri, che qualche settimana fa, aveva rivelato proprio a Chiambretti di essere lui l’autore dei primi messaggi che il marito Tomaso Trussardi le scrisse per approcciarla. La Hunziker racconterà anche del suo costante impegno alla lotta contro la violenza sulle donne: contribuiscono anche due ospiti d’eccezione come Gessica Notaro con Antonio Maggio, che canteranno la loro canzone “La faccia e il cuore”, simbolo di questa battaglia.

Nel corso della serata, torna negli studi di Piero Chiambretti per raccontarsi Clizia Incorvaia, recentemente eliminata dal GfVip.

Tra gli altri ospiti anche Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi, con cui si rifletterà su arte, lusso e bellezza. Non mancheranno poi Cristiano Malgioglio, le Ministre Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.

