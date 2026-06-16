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Creativity Award all’attore Claudio Lauretta

Primo Piano

Creativity Award all’attore Claudio Lauretta

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Claudio Lauretta, attore, comico e imitatore tra i più apprezzati del panorama italiano, ha
ricevuto il Creativity Award nel corso della serata conclusiva del Taormina Film
Festival, svoltasi il 14 giugno.
Un riconoscimento che è un attestato di stima nei confronti di Claudio Lauretta,
sottolineandone il percorso professionale e la capacità di rinnovare costantemente il
linguaggio della comicità e dell’imitazione.
Il Creativity Award è rivolto a personalità che, attraverso il proprio lavoro artistico, si
distinguono per originalità, versatilità e contributo alla cultura dell’intrattenimento,
celebrando il loro talento creativo e capacità di innovare nel mondo dello spettacolo.

«È un bel riconoscimento. Sono stato insieme a tantissimi ospiti molto importanti», ha
commentato Claudio Lauretta. «Farò tesoro di questa bellissima esperienza».

 

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