Cristina Chiabotto:“Aspetto una femminuccia”. #Anticipazioni da Verissimo

A Verissimo Cristina Chiabotto svela il sesso del bebè che aspetta da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018.

A Silvia Toffanin la conduttrice confida: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto – aggiunge – un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”.

Coronamento di una favola d’amore, Cristina dice: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”