“ Cuban dancer ”, storia di un ballerino cubano che trova la sua strada, prossimamente al Festival del Cinema di Roma

Roberto Salinas è il regista di un film tutto dedicato al balletto ed ai sacrifici cui si sottopongono gli amanti di questa nobile arte.

Già dall’età di 15 anni Alexis si presenta come una promessa della Scuola Nazionale di balletto di Cuba ed a quell’età la sua famiglia decide di trasferirsi negli Stati Uniti.

Determinato a continuare a danzare e pur obbligato a lasciare maestri, amici ed il primo amore per farsi strada nel difficile mondo del balletto americano pur rimanendo fedele alle sue radici Alexis rimanefedele alle sue radici.

Il suo felice mondo adolescenziale viene sconvolto, e immerso nella nostalgia per la sua amata Cuba e di fronte ai continui rifiuti ricevuti, Alexis si sente perso e solo.

Quando finalmente viene accettato dalla prestigiosa scuola di Harid Ballet, si trova a dover ricominciare tutto da capo: non conosce la lingua, non ha amici e lo stile di danza studiato a Cuba è completamente diverso da quello che insegnano in America.

Tutto questo mentre i suoi genitori stanno facendo ore di straordinario al lavoro ed enormi sacrifici per permettergli di studiare.

Alexis sa quindi di dover trovare rapidamente la sua strada nel mondo borghese ed elitario del balletto americano, cercando di rimanere fedele alle sue radici.

La figura di Alexis è interpretata da Francisco Valdes Martinez e con lui collaborano Valdes Quer, Valdes Martinez ed altri appassionati di danza classica.