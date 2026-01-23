Cura Corporis, centro di eccellenza della salute a Napoli
Continuano i corsi del centro “Cura Corporis” che si trova a Napoli in via Jannelli all’interno del Parco Vanna.
Questa la presentazione per il corso di Formazione di marzo 2026.
Corso di Formazione in ” IASTM associata a Fibrolisi Diacutanea e Trattamento delle Cicatrici”
Docente Corrado Comunale
21,22 marzo 2026
Sede: Cura Corporis Academy, Napoli
Nel Corso è compresa, per ogni discente, l’acquisizione di 3 kit per il Trattamento con le diverse tecniche di applicazione.
