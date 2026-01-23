ARTE ANTEPRIME FILM CINE&TURISMO CINEMA INTERVISTE LIBERAMENTE LIBRI LO SAPEVATE CHE... MODA E TENDENZE MUSICA NEWS RECENSIONI FILM RECENSIONI SR E JR RUBRICHE TEATRO TV
Cura Corporis, centro di eccellenza della salute a Napoli

Continuano i corsi del centro “Cura Corporis” che si trova a Napoli in via Jannelli all’interno del Parco Vanna.

Questa la presentazione per il corso di Formazione di marzo 2026.

Corso di Formazione in ” IASTM associata a Fibrolisi Diacutanea e Trattamento delle Cicatrici”

Docente Corrado Comunale

21,22 marzo 2026

Sede: Cura Corporis Academy, Napoli

Nel Corso è compresa, per ogni discente, l’acquisizione di 3 kit per il Trattamento con le diverse tecniche di applicazione.

Per info ed iscrizioni rivolgersi al numero in locandina.

