Da domani in esclusiva su RaiPlay “We/Noi. Storie di donne libere, coraggiose e geniali”

Dal Teatro Apollo di Lecce una serata evento con ospiti d’eccezione, dedicata alla parità di genere ed al talento al femminile. Domani venerdì 24 giugno arriva in esclusiva su RaiPlay la serata evento “We/Noi. Storie di donne libere, coraggiose e geniali”, uno spettacolo nel quale saranno protagonisti Tosca, Roberta di Mario, Alessio Boni, l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento diretta da Gianna Fratta, Alessandro Quarta e Cinzia Spanò.



Saranno loro a narrare storie esemplari sulla parità di genere: da Carmen (il primo femminicidio in scena) all’attivista tunisina Lina Ben Mhenni, da Hedi Lamarr (la diva scienziata) al mito di Psiche, fino al rapporto uomo/donna nel tango argentino.



La Regione Puglia – partner della serata, leader dell’audiovisivo con la Apulia Film Commission e prima regione in Italia a dotarsi di una vera Agenda di Genere per superare le disparità – sarà presente con i successi “al femminile”, appunto, della sua film commission e del progetto sociale e commerciale “Made in Carcere”.



We/Noi è un format nato da un’idea di Alessandro Beulcke e prodotto nell’ambito di WE – Women’s Equality Festival, manifestazione annuale che si svolge a Lecce.

Lo spettacolo intende raccontare la parità di genere unendo uomini e donne nel segno dell’arte e della bellezza. La regia è affidata a Fabrizio Denaro, mentre la direzione artistica a Roberta Di Mario.



We/Noi ha il patrocinio del Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il Sud e la coesione territoriale, Dipartimento per le pari opportunità.