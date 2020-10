Da Lord Voldemort a Hannibal Lecter, un Halloween ‘da paura’ a Cinecittà World

Si può allontanare la paura del coronavirus? Per Halloween è quello che ha messo in cantiere Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema di Roma che per tutto il mese di ottobre si trasforma ospitando zombie, vampiri e fantasmi, ma anche zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele.

“È un Halloween per tutti, coinvolgente per i bambini, emozionante per gli appassionati di cinema, pauroso per gli amanti del terrore” ha spiegato l’amministratore delegato del parco Stefano Cigarini presentando l’iniziativa e soprattutto sottolineando che “il tutto avverrà garantendo il divertimento in sicurezza”, quindi con il rispetto del distanziamento sociale durante le attrazioni e l’obbligo di indossare sempre la mascherina anche all’aperto come da disposizione regionale.

Regole che permetteranno di godere al meglio il parco e i suoi divertimenti legati ad Halloween a partire dalla Casa degli orrori arricchita con 3 nuove sale, dedicate a Saw e Hannibal Lecter. Nel percorso al buio tra i Set più terribili della storia gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, fino a Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter.

I segreti del cinema horror vengono svelati poi nello show dal vivo Trucchi da Paura, mentre i set del cinema prendono vita a CineTour – Il risveglio dei morti viventi animandosi di Mummie e Zombie. Infine proiezioni dark su un maxischermo ad acqua in Gocce di paura.

Per chi vuole allora ecco le date da segnare: 10 ottobre Party di inaugurazione, il 10/11 la Finale di Miss Grand International, il 18 la Cinecittà World Run, il 24 grande pugilato internazionale con Fighiting Spirit Night e il concerto di Geolier, il 25 il concorso per eleggere il “Miglior Dolcetto Scherzetto 2020”, gran finale il 31/10 con la Notte delle Streghe.

Insomma, indossare la mascherina non è mai stato così divertente!