Da lunedi 14 febbraio su Rai Yoyo, anche per bambini con deficit sensoriali, la seconda stagione di “Lampadino e Caramella “

A partire da lunedì 14 febbraio 2022, su Rai Yoyo e RaiPlay, arriva la nuova serie del cartoon able “ Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa ”, il primo cartone animato al mondo a essere rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali: 20 nuovi episodi, in onda tutti i giorni, alle ore 8.45 e alle ore 18.20, e disponibili in boxset su RaiPlay.

La serie tv, che fa seguito alla prima andata in onda dal 29 marzo 2020 su Rai Yoyo, oltre a essere disponibile su RaiPlay e dal 15 marzo 2021 anche su Rai Radio Kids, é progetto inclusivo e senza barriere rivolto al pubblico dei più piccoli senza distinzioni: anche bambini sordi, ciechi, ipovedenti e con disturbi dello spettro autistico, indipendentemente dalle diverse abilità, possono fruirne tutti insieme grazie alla rivoluzionaria metodologia messa a punto per realizzarlo.

Articolata in venti episodi da sei minuti ciascuno, narra le avventure di due simpatici fratellini – Lampadino e Caramella – e dei loro amici animali, incontrati nel MagiRegno degli Zampa, il luogo fantastico a cui i protagonisti hanno accesso grazie ad una formula magica. Storie semplici, ma non banali, dai fini formativi e, talvolta, ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Proprio per la sua valenza pedagogica e sociale il progetto di Animundi ha ottenuto il contributo economico del Ministero della Cultura e, fin da subito, è riuscito a conquistare il mondo dell’imprenditoria, dell’arte e dello spettacolo.

Unica al mondo, la tecnica del Cartoon Able utilizzata prevede, infatti, l’utilizzo di codici comunicativi e linguaggi del tutto inediti per il mondo dell’animazione, come tra gli altri il ricorso alla traduzione simultanea nella Lingua dei segni italiana (LIS), studiati per intrattenere e stimolare la fantasia di ogni bambino, nessuno escluso. E ancora colori, forme, parole e musiche calibrati con rigorosa cura, come pure la grafica, mai invasiva.

Per le caratteristiche e i valori che promuove, “ Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa “ ha sedotto e coinvolto, nel corso degli oltre due anni di lavorazione, diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della scienza e dell’imprenditoria che hanno aderito al progetto con entusiasmo, prestando la loro voce ad un personaggio appositamente ideato e realizzato per loro.

Oltre cento i costumi indossati da attori sordi che recitano nella lingua dei segni italiana ( LIS ) all’interno del cartoon, sulla base musicale del giovanissimo e talentuoso compositore Alfredo Sirica

Lampadino e Caramella – in questa seconda stagione – incontrano, tra gli altri: Billie (voce Gianna Nannini), Gallo Leo (voce Fiorenzo Galli), Casimiro da Solomeo (voce Brunello Cucinelli), Armadillus (voce Amadeus), Bruno Canguro (voce Bruno Vespa), Albachiara (voce Chiara Gamberale), Gianka Ghepardo (voce Giancarlo Fisichella), Lemòn (voce Marco Belinelli), BB Glam (voce Carolyn Smith), Frank (Frank Vitucci), Cocò Codari (Enrico Ianniello), MagiAlbero Sapiente (Alessandro Michele), Becky (Heinz Beck), Marvina Coque (Metis Di Meo), Tony Zoom (Antonio Barrella), Arturo Camaleo (Arturo Brachetti), Tina Volpina (Valentina Romani), Conte Profumoso (Guillermo Mariotto), Contessa Profumosa (Isabelle Adriani), EuGenio Smemorino (Mago Forest), Pingio (Giorgio Lupano), Raffa Giraffa (Vladimir Luxuria), Enzo Ghiotto (Enzo Polidoro), Linda (Linda Raimondo), Kuki (Carolina Signore), Vita (Penelope Flamma).

Anche in questa seconda serie, la voce narrante di tutti gli episodi è di Giuseppe Zeno.