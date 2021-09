Da Marcellino del San Calisto a Mario del Big Star, i ricordi dell’ex Cinema Induno

I cinema un tempo erano come delle case, luoghi dove chiunque, soprattutto i giovani, trascorrevano interi pomeriggi. Dalle 3 alle 8 di sera, si entrava e non si usciva più…

Prima con la televisione e ora con le piattaforme streaming sono i film a essere definitivamente entrati nelle nostre abitazioni, così abbiamo deciso di provare a ribaltare il piano e a trasformare di nuovo un cinema in una casa. Un posto dove tutti possono sentirsi accolti, per vedere film, studiare e stare assieme nell’aula studio, in terrazza o nel foyer.

Ecco quindi i ricordi di Trastevere e dei suoi trasteverini per l’ex Cinema Induno, una delle “case” del Rione, che è finalmente rinato come Cinema Troisi!