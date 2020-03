Da marzo in edicola, on line ed in fumetteria, by Panini, un nuovo, esilarante capitolo della parodia stellare di Leo Ortolani

Star Rats Stella è il nuovo capitolo della famosa parodia stellare di LEO ORTOLANI che Panini Comics lancia a partire dal 19 marzo.

Si tratta di un capitolo veramente esilarante che arriva in edicola e in fumetteria, il primo di una serie di sei che Panini Comics, dopo gli anni trascorsi dal 1999 quando, in seguito all’uscita di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Leo Ortolani diede vita a STAR RATS, una personale, parodica e palindroma recensione-tributo alle Guerre Stellari, la sintesi della prima, già leggendaria, trilogia originale di George Lucas. Da allora è stato un susseguirsi di film e recensioni, J.J. Abrams ha portato a termine il suo nuovo arco narrativo, e Leo Ortolani non poteva certo lasciare il mondo di STAR RATS senza una nuova miniserie stellare! Il primo capitolo sarà disponibile in versione cover A e cover B (per scegliere da quale lato della Forza stare!).

In un sapiente mix di classiche suggestioni cinematografiche e originali reinterpretazioni ironiche, Ortolani ritorna e presenta “Un nuovo futuro. Per certi versi un’eco del passato, ma carico di personaggi completamente nuovi”.

Leonardo Ortolani (per tutti, Leo) è uno dei più apprezzati e importanti fumettisti italiani. Nel 1990 vince il premio Spot come miglior sceneggiatore esordiente per una storia pubblicata sull’omonima rivista della Comic Art e intitolata “Le sconvolgenti origini del Rat-Man”. Quella che era nata come una piccola parodia di Batman diventa la sua più celebre creatura. Nel 1995 Rat-Man irrompe con tutta la sua energia in Panini Comics, allora Marvel Italia, prima con un breve crossover con il Punitore poi con un bimestrale monografico di oltre cento numeri. Oggi resta il suo personaggio più noto e apprezzato.

Uscita 19 marzo 2020

Prezzo € 3,00

Pagine 32

Rilegatura Spillato

Formato cm 20×28,9

Disponibile in cover A e B

Interni Bianco e nero

Distribuzione edicola, fumetteria e online

