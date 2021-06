Da oggi in sala “ Comedians “ il nuovo film di Gabriele Salvatores

Esce oggi nelle sale italiane il nuovo film del Premio Oscar Gabriele Salvatores distribuito da 01Distribution: si tratta di “ Comedians “, una pellicola attraverso la quale l’autore e regista – che si ispira ad un’opera teatrale di Trevor Griffiths – propone varie riflessioni in ordine al senso del comico per come viene vissuto ai tempi attuali, in un’ epoca caratterizzata dagli eventi più vari, attesi, attendibili, imprevisti.

Il film, molto accattivante, vuole chiaramente costituire una riflessione sul senso stesso della comicità nel nostro tempo, affrontando temi di vita vissuta ed è tratto da una pièce teatrale di Trevor Griffiths adattata allo scopo dallo stesso Salvatores.

Sei aspiranti alla carriera di attore comico stanchi della mediocrità delle loro vite intraprendono un corso serale per prepararsi ad affrontare una prima esibizione, la loro prima esibizione dalla quale potrebbe derivare la possibilità, da parte di un esaminatore presente alla esibizione, di essere scelti, ma solo uno di loro, per partecipare ad un importante programma televisivo.

Si tratta, per ognuno dei sei aspiranti attori comici, di una occasione per cambiare vita: per qualcuno di loro è addirittura, forse, l’ultima occasione.

Quando le esibizioni iniziano in ognuno degli aspiranti si insinua il dubbio se rispettare quanto hanno appreso durante il corso seguito ( che si è ispirato alle classiche forme della comicità ) o se adattarsi alle prevedibili necessità dell’agente che dovrà scegliere uno di loro.

Fanno parte del ben assortito cast cast la coppia comica Ale e Franz, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa oltre a Christian De Sica che interpreta la parte di Bernardo Celli, il talent scout che intende offrire ad uno degli aspiranti un contratto con la sua agenzia.

Ottima, gradevolissima e molto ben recitata da ognuno dei partecipanti, la scena del confronto tra gli attori che si svolge prima della esibizione e durante il quale gli attori, tutti “ papabili “ si confronteranno tra loro esponendo le singole idee circa i modi di destare un interesse di comicità nel pubblico; addirittura al limite del filosofico, affronteranno il discorso se valga o meno intraprendere oggi il mestiere del comico.