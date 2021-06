Da stasera su RaiPlay “Europei a Casa The Jackal”

Da oggi i “The Jackal” tornano su RaiPlay: in diretta dal CPTV di Napoli, il gruppo di videomaker partenopei sarà protagonista di “Europei a Casa The Jackal”, prodotto in esclusiva per la piattaforma digitale Rai.



Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia e Simone commenteranno con ironia le partite di calcio della Nazionale italiana e quelle più importanti dei nostri ventitré avversari.



Si inizierà stasera alle nove, quando l’Italia farà il suo debutto agli Europei contro la Turchia, e si proseguirà mercoledì 16 giugno, sempre alle nove di sera con Italia-Svizzera, e domenica 20 giugno alle sei di pomeriggio con Italia-Galles.



Con arguzia e leggerezza, il gruppo comico farà vivere al pubblico di RaiPlay ogni match come un appuntamento tra amici, riuniti insieme davanti alla tv per sostenere la propria squadra del cuore. Un gruppo vivace e variegato: tra loro, c’è chi segue assiduamente il calcio e chi non ne capisce nulla ma crede di essere un esperto, chi vuole solo stare in compagnia e chi si fa prendere dall’entusiasmo del match…





Con un occhio alla partita ed uno ai social, i The Jackal accoglieranno attorno al loro divano, di volta in volta, sempre nuovi amici ed ospiti illustri, senza risparmiarsi commenti e reazioni davanti alle azioni di gioco più emozionanti.



«Per noi il ritorno dei The Jackal in esclusiva su RaiPlay è una vera festa – ha commentato Elena Capparelli, direttore di RaiPlay –. Regalare al nostro pubblico un racconto leggero e ironico su un evento così atteso come gli Europei di calcio è un altro modo per fare il tifo per i nostri atleti e festeggiare tutti insieme questo lento riavvicinamento alla normalità».