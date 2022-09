Dal 10 settembre su Sky e NOW la docu-serie “Roma di Piombo”: la lotta tra lo Stato e le Brigate Rosse

In occasione del 40° anniversario dalla morte del Generale Dalla Chiesa, arriva la docu-serie Sky Original ” Roma di piombo “, il diario di una lotta prodotto da Ballandi sul conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse a Roma nei dieci anni successivi all’assassinio di Aldo Moro.

E’, in sostanza, il racconto di una città stravolta dal conflitto tra Stato e Brigate Rosse nei dieci anni che seguirono l’assassinio di Aldo Moro

Siamo negli anni ’80, il decennio dello sfarzo e del disimpegno, ma la lotta per la rivoluzione continua: da un lato ci sono i carabinieri della Sezione Speciale Anticrimine di Roma, dall’altra i brigatisti. Entrambi forniranno alla serie il loro punto di vista, contestualizzato con l’aiuto di storici e giornalisti. Lo spaccato di un periodo di transizione, in cui la lotta si è consumata in un clima politico diverso da quello degli anni ’70.

Il racconto in cinque puntate andrà in ondasu Sky Documentaries dal 10 settembre alle 21.15 e, anche in streaming, su NOW e sarà anche disponibile on demand.

La serie é ideata da Paolo Colangeli, scritta da Michele Cassiani (Advocat) con Egilde Verì e la regia di Francesco Di Giorgio.

In breve la descrizione degli episodi:

EPISODIO 1 – Sezione Speciale – Il 10 settembre alle 21.15

Aldo Moro è morto, e questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per la storia italiana. Sotto la guida del generale Dalla Chiesa, un gruppo di carabinieri forma la Sezione Speciale Anticrimine di Roma, che ha il compito di combattere le organizzazioni sovversive ed eversive, e in particolare le Brigate Rosse.

Sono i giorni dell’attentato a Piazza Nicosia e dell’uccisione del militante del partito comunista Guido Rossa.

EPISODIO 2 – La Colonna Romana – Il 10 settembre alle 22.15

Il Partito Comunista italiano, dopo un errore strategico delle Brigate Rosse, si apre alla collaborazione con le forze dell’ordine. Iniziano le prime infiltrazioni e i primi pedinamenti. La colonna romana delle Brigate Rosse viene identificata dalla Sezione Speciale Anticrimine: i carabinieri individuano il covo in cui si nasconde il brigatista Francesco Piccioni, e si preparano all’azione.

EPISODIO 3 – Dalla Parte Sbagliata – Il 17 settembre alle 21.15

Francesco Piccioni viene tratto in arresto e rinchiuso nel carcere speciale dell’Asinara, dove si trovano diversi altri membri dell’organizzazione. Nelle Brigate Rosse cominciano a crearsi le prime fratture, mentre i pedinamenti e le indagini della sezione proseguono, grazie anche alla collaborazione dei primi pentiti.

EPISODIO 4 – Uniti e Divisi – Il 24 settembre alle 21.15

Gli anni ’80 sono un decennio votato al disimpegno, ma la lotta continua: nascono nuove organizzazioni, come l’Unione dei comunisti combattenti, che rivendica l’attentato ad Antonio Da Empoli. Un’operazione d’arresto da parte dei carabinieri si trasforma in uno scontro armato, al termine del quale viene arrestato il gruppo dirigente delle UCC. I carabinieri sono sulle tracce del brigatista Antonino Fosso. La lotta è ai quarti di finale, ma la conclusione non sarà facile per nessuno.

EPISODIO 5 – La Guerra è Finita – il 1° ottobre alle 21.15

L’episodio finale di Roma di piombo – Diario di una lotta racconta le ultime operazioni dei carabinieri della sezione; l’individuazione degli ultimi covi dei brigatisti a Roma, gli ultimi arresti a Roma e in Francia. Una volta arrivati al capolinea, si tirano le somme: qual è il prezzo della lotta? E, soprattutto, a che punto ci troviamo oggi?