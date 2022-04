Dal 12 aprile al Teatro Arcimboldi Morricone Film History, tributo al grande Maestro

Un’orchestra di 40 elementi e le più belle colonne sonore della storia del cinema al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 12 aprile 2022 per “Morricone Film History”, uno spettacolo tributo, interamente dedicato al premio Oscar, Ennio Morricone che copre un arco di tempo che va dalle prime collaborazioni con Sergio Leone fino alle musiche realizzate per Hollywood, che hanno consacrato il compositore quale icona mondiale con una stella sulla Walk Of Fame.

“Morricone Film History” è uno spettacolo che ripercorre le tappe salienti della carriera del Maestro dalle prime collaborazioni con Sergio Leone, fino alle musiche realizzate per Hollywood, che hanno consacrato il compositore quale icona mondiale con una stella sulla Walk Of Fame.

Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare dal vivo le musiche del maestro, ma anche di ricordare il percorso storico delle sue creazioni, grazie a grafiche e videoproiezioni che seguiranno l’evoluzione delle collaborazioni che Morricone ha realizzato a partire dagli anni sessanta al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.

Con Simone Giusti Direttore d’orchestra e la soprano Costanza Gallo, sotto la regia di Emiliano Galigani verrano eseguiti branoi tratti dalle colonne sonore di: Metti una sera a cena / Indagine su di un cittadino… / Giù la testa / Sacco e Vanzetti / Per qualche dollaro in più /Per un pugno di dollari / Il buono, il brutto e il cattivo / C’era una volta il west / Il clan dei siciliani / The Hatefuleight /Nuovo Cinema Paradiso / Mission / C’era una volta in America / La leggenda del pianista sull’oceano ed altri …

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: tel. 02 3032 9530

mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

