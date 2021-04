Dal 13 al 18 aprile la XXXIV edizione del Bolzano Filmfestival Bozen

nig, in questo incontro intitolato “Local artists: Behind the scenes” hanno raccontato i propri lavori e i nuovi progetti, interagendo con gli spettatori collegati alla piattaforma Facebook del Festival, i registi Lisa Maria Kerschbaumer, Stefano Lisci e Christoph Waldboth, il montatore Sebastian Longariva e i produttori Massimiliano Gianotti e Matthias Keitsch. Talenti trasversali per formazione, origine e luogo di lavoro, alcuni stanziatisi in Provincia di Bolzano ma provenienti da fuori, altri invece trasferitisi all’estero per specializzarsi nella disciplina eletta e proseguire la propria professione.

Una vivificante trasversalità che impreziosisce anche il film d’apertura del Festival, lungometraggio di finzione di un’autrice svizzera presentato ieri all’inaugurazione dalla Dirett

rice

Helene Christanell

e sa

lutato, tra gli altri, dal Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi: “Wanda, mein Wunder” della regista

di

Interlaken

(Canton

e di Berna) Bettina Oberli racconta, appunto, la storia di una emigrata, Wanda, costretta a lasciare i due figlioletti in Polonia per trasferirsi in Svizzera e badare al