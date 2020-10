Dal 15 ottobre al cinema “ The Secret – Le verità nascoste “ il film di Yuval Adler con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz

Dal 15 ottobre al cinema “ The Secret – Le verità nascoste...

Vision Distribution e Cloud 9 Film annunciano l’arrivo in sala di un fiolm di Yuval Adler tratto da una sceneggiatura di Ryan Covington e dello stesso Yuval Adler.

Si tratta di un thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza, un esame di coscienza che ruota in modo provocatorio intorno alla difficile scelta tra perdono e desiderio di riscatto, raccontata attraverso gli occhi di una sopravvissuta all’Olocausto.

Il film è interpretato da Noomi Rapace (Millennium-Uomini che odiano le donne, Seven Sisters), Joel Kinnaman (Suicide Squad, RoboCop, L’ora nera) Chris Messina (Harley Quinn Birds of Prey, La legge della notte, Julie & Julia, Sharp Objects), e Amy Seimetz (Pet Sematary, Alien:Covenant, Stranger Things).

In breve la storia: Maja (Noomi Rapace) scampata agli orrori della guerra, si è ricostruita una vita serena in una piccola cittadina americana, insieme a suo marito Lewis (Chris Messina). Un giorno, lungo la strada, le sembra di riconoscere il suo carnefice (Joel Kinnaman) e, dopo vari dubbi e appostamenti, decide di rapirlo, pensando di vendicarsi per gli atroci crimini di guerra che crede abbia commesso contro di lei.

La prima clip del film è disponibile al link https://youtu.be/3fwO4mPkOsc