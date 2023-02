Dal 17 febbraio alla Galleria Continua dell’Hotel The St. Regis Rome interessante personale del cubano Osvaldo Gonzales

“ Apuntes de San Lorenzo “ è il nome che Galleria Continua ha assegnato alla personale del pittore cubano Osvaldo Gonzales, un vero e proprio sperimentatore dello spazio fisico che pone in relazione con gli oggetti di uso quotidiano quali il nastro adesivo ed i fogli di plastica che spesso avvolgono la luce generata elettricamente e che altrettanto spesso vengono utilizzati per coprire pavimenti in legno o creare mobili con scatole di cartone. Il tutto espresso in formato bidimensionale tale da creare effetti visivi spesso inaspettati.

L’idea della mostra nasce dal desiderio dell’artista di portare il visitatore in un paesaggio a lui caro, ricco di emozioni e di riflessioni: il monte Abantos, una delle montagne più importanti della Sierra de Guadarrama nel Sistema Centrale, una catena che attraversa da est a ovest il centro della penisola iberica in Spagna e si concretizza in un gruppo di installazioni tratte dalla sua serie più recente e da un’imponente istallazione site specif, “Abantos”.

“Abantos” è composta da un insieme di cilindri di diverso diametro realizzati con la tecnica dello scotch tape su nylon, illuminati all’interno con dei LED e posizionati nello spazio in modo tale da costruire un percorso attraverso il quale gli spettatori transitano.

L’esperienza che offre Osvaldo González con questa installazione è confrontabile con quella che vivono gli escursionisti quando percorrono i sentieri che si snodano lungo le pendici boschive: in tal modo egli racconta le sue lunghe passeggiate in montagna, il contatto con il bosco, la sensazione di pace che respira.

La vernice della mostra sarà preceduta dal Lumen Talks, il format targato The St. Regis Rome che mensilmente ospita protagonisti e personaggi legati a Roma per confrontarsi su diversi temi e grandi eventi in città. Il talk avrà come titolo “Roma è Arte. Sinergie

La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 febbraio al 15 aprile 2023 dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 19.00.