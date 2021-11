Dal 2 dicembre in sala “ Re Granchio “ di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

E’ opera di due registi italo-americani la cui ricerca si concentra su racconti popolari e leggende della tradizione contadina tramandate attraverso la tradizione orale, il film, già presentato da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis alla 53ma edizione de Quinzaine des Realisateur al Festival di Cannes 2021 che tratta di alcuni vecchi cacciatori ricordano insieme la storia di un qualunque Luciano del tardo ottocento italiano.

Luciano è un ubriacone che vive in un borgo della Tuscia. Il suo stile di vita e la sua ribellione al dispotico principe locale lo hanno reso un reietto per il resto della comunità.

In un estremo tentativo per proteggere dal principe la donna che ama, Luciano commette un atto scellerato che lo costringe a fuggire in esilio nella Terra del Fuoco.

Qui, la ricerca di un mitico tesoro, al fianco di marinai senza scrupoli, si trasforma per lui in un’occasione di redenzione. Ma la febbre dell’oro non può seminare che tradimento, avidità e follia in quelle terre desolate.

L’uscita della pellicola è prevista per il prossimo 2 dicembre per la distribuzione di Luce – Cinecittà.

Tra gli interpreti: Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Mariano Arce