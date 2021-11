Dal 2 fino al 13 novembre al teatro Cilea di Napoli va in scena “NOI RESTIAMO QUI”

La Compagnia dei giovani del Teatro Cilea già nota per aver espresso talenti che negli anni sono passati a palcoscenici importanti, ripresenta dopo il periodo pandemico un Musical straordinario in cui emerge la Napoli che ci piace.

Noi restiamo qui”, scritto da Mario Esposito e Carmine Bassollillo, vede come protagonisti i giovani allievi della Cilea Academy per la regia di Lello Arena e la direzione musicale di Enzo Avitabile. E’ un Musical fatto di colori, energia , gioventù , musiche bellissime ed interpretazioni magistrali di ragazzi che saranno la spina portante del teatro del futuro.

La storia narra di una Napoli che non si arrende alle difficoltà e che alle intimidazioni della Camorra, risponde con la forza dei sogni da fare insieme , perché condividere un sogno ne aumenta il piacere e specularmente spartirsi il dolore, lo attutisce.

Un prete di una parrocchia di una periferia abbandonata cerca, con la scusa di una rappresentazione teatrale immaginifica, di togliere dalla droga e dalla malavita alcuni ragazzi che per vivere e per mancanza di lavoro sono piombati in quel tunnel. Il parallelismo tra vita e teatro vive di momenti di gioia, di esaltazione, di comicità assoluta e mai volgare , con quelli della tristezza e della paura in cui la camorra sembra volersi appropriare di quegli spazi e di quei giovani.

L’energia che emerge dal palco, arriva ad ogni spettatore presente in sala (catapultato in questi veri e propri quadri emozionali) , sotto forma di sensazioni e pulsioni che incollano occhi e cuore.

Bellissime le coreografie, i dialoghi (a volte davvero struggenti e pensanti e mai pesanti), le musiche e le voci di alcuni protagonisti che sono davvero stellari.

Paura, coraggio, rabbia, riflessione, gioia, gli ingredienti sapientemente miscelati che con l’accompagnamento di brani musicali bellissimi e la grinta di questi giovani attori tutti bravissimi ci fanno arrivare tutta la voglia di vita a colori che in una città che, come diceva Pino Daniele, ne ha mille, sono davvero linfa vitale.

Leggere ed interpretare la vita come un viaggio emozionale un cui tener bene al centro del mondo l’ unico vero obiettivo che l’essere umano ha: divulgare l’Amore per la vita, per la gente e per la propria terra o per dirla con le parole del prete, protagonista centrale dello spettacolo diventare “un esempio per far capire come si può fare bene senza nulla di male e che non serve a niente avere tutti i soldi del mondo per poter comprare la luna, perché la luna è di tutti “!

Uno show in due atti con un prologo ed un finale, dove ogni singolo componente ha una funzione specifica ed una caratterizzazione particolare che fa uscire fuori tutta l’immaginifica fantasia dei napoletani abituati e costretti ad inventarsi la vita di tutti i giorni.

Uno show che emoziona e coinvolge, fa ridere e piangere, che trascina e ferma il cuore. Un orgoglio tutto partenopeo che merita l’attenzione dei napoletani e palchi ancora più importanti.

Uno show che nel solco del musical “scugnizzi” ripropone in chiave moderna la Napoli che ci piace.

Questi ragazzi ci insegnano che a Napoli nonostante tutti i problemi , le angosce, la politica, la burocrazia , è ancora possibile urlare al mondo intero che NO, noi non andiamo via, NOI RESTIAMO QUI !

Uno spettacolo che farà parlare di se, per cui andateci.

Premiate lo sforzo di questi giovani che raccontano la nostra e vostra città , per una volta tanto in modo positivo.

Questo show merita le vostre emozioni.

Per info e prenotazioni : teatro Cilea n tel. 081 714 1801