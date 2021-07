Dal 20 luglio su Boing ( canale 40 del DTT) una nuova serie dell’universo Lego Jurassic World: “ La leggenda di Isla Nublar “

Dal 20 luglio, alle ore 20,50, dal martedi al venerdi su Boing, canale 40 del DTT, andrà in onda una nuova saga della serie Lego ambientata nel parco più famoso e amato di sempre: Jurassic World.

La serie, dal titolo di “LA LEGGENDA DI ISLA NUBLAR “ segue agli episodi dell’universo Lego® alla quale è ispirata.

Ambientata nel 2012, tre anni prima dei fatti narrati nel film “Jurassic World”, la nuova serie dell’universo Lego® segue le avventure dell’etologo Owen Grady e dell’Assistant Manager delle operazioni del parco, Claire Dearing, che si occupano della gestione di Jurassic World sulla remota Isla Nublar. I due si ritroveranno alle prese con dinosauri in fuga, lavori in corso per ampliare il parco, la gestione di turisti provenienti da ogni parte del mondo, il clima tropicale imprevedibile e un capo impulsivo. Inoltre, Owen e Claire dovranno impedire che il Jurassic World cada in rovina affrontando un misterioso sabotatore che ha legami sorprendenti con il passato del parco, contrastando il suo piano segreto per distruggerlo per sempre.

Dal carattere un po’ ruvido ma dal cuore d’oro, Owen Grady si occupa in particolare dell’addestramento di quattro cuccioli di velociraptor, con cui ha un legame speciale. Più complesso, invece, il suo rapporto con Claire Dearing, donna in carriera ambiziosa e pungente. Entrambi devono gestire le idee folli di Simon Masrani, proprietario del parco, uomo dal carattere volubile e impulsivo, impegnato nella ricerca di una nuova attrazione per Jurassic World che sia in grado di risvegliare l’interesse dei turisti e richiamare nuovi visitatori.

Tra feroci dinosauri, intrighi e i problemi quotidiani del parco, JURASSIC WORLD: LA LEGGENDA DI ISLA NUBLAR vi dà appuntamento con tantissimi nuovi episodi ricchi di azione e divertimento.