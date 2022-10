Dal 22 ottobre su Netflix tornano le Lol Surprise con i loro fashion Show, il nuovo movie

Dopo il successo della prima avventura “ L.O.L. Surprise! The Movie “, le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo tornano con “ L.O.L. Surprise! Winter Fashion Show “ il nuovo film pronto a debuttare il 22 ottobre solo su Netflix e a trasportare gli spettatori direttamente sul front row dello show più esclusivo dell’anno!

Il mondo del fashion è in fermento! La settimana della moda invernale sta per iniziare e Neonlicious è stata invitata a partecipare come stilista emergente dell’anno! Per lei sarà l’occasione di incontrare i più grandi designer (i suoi idoli!) e soprattutto di mostrare le proprie creazioni. Ma la strada verso un sogno è piena di ostacoli e, quando la sua collezione sembra sparita nel nulla, la famiglia delle L.O.L. dovrà unire ancora una volta le forze e fare squadra. Riuscirà Neonlicious a far sfilare le sue creazioni e ad ottenere la copertina della prestigiosa rivista Fashion B.B., come sperava? Con canzoni originali, un ritmo coinvolgente e tanto divertimento il nuovo movie delle L.O.L. mostrerà ancora una volta alle bambine, che oltre al talento occorrono determinazione e grinta per realizzare i propri sogni!

Ma non finisce qui! Per portare la magia del nuovo film a casa questo Natale, arriva l’inedito playset L.O.L Surprise! Fashion Show Mega Runway: una vera e propria passerella con 1.500 look abbinabili e oltre 12 personaggi. Grazie alle 4 aree di gioco (Makeup Station, Dressing Room, Backstage e Runway), alle luci, ai suoni e alle oltre 80 sorprese ogni bambina potrà creare il proprio winter fashion show e sentirsi protagonista di una vera e propria sfilata!

L’appuntamento con il nuovo “ L.O.L. Surprise! Winter Fashion Show “ è dal 22 ottobre solo su Netflix