Il film d’azione ha un nuovo eroe: è Tyler Rake impavido mercenario del mercato nero.

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con oltre 167 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue manda in onda, dal prossimo 24 aprile un thriller elettrizzante e pieno di azione interpretato da Chris Hemsworth: le avventure di un mercenario che opera sul mercato nero, che si reca in in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss.

Non non ha nulla da perdere; nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Il film, girato in India ed in Thailandia è intrepretato, oltre che da Chris Hemswort, anche da Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, Peter Schwerin, Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli, e David Harbour.

