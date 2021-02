Dal 24 febbraio su Amazon Prime Video “ Addio al nubilato “ di Francesco Apolloni, con Laura Chiatti

Francesco Apolloni dirige una divertentissima commedia tutta al femminile tratta dalla omonima piece teatrale da lui stesso già messa in scena: cinque amiche ( Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Antonia Fotaras ), età media circa 35 anni, si ritrovano in una suite di un albergo di lusso dove vive una delle ragazze in occasione di un addio al nubilato.

La festeggiata, che inspiegabilmente tarda ad arrivare,come in una caccia al tesoro, lascia degli indizi che portano le quattro damigelle ad attraversare la città, in una nottata rocambolesca che termina proprio davanti il loro vecchio liceo. Della sposa, però, continua a non esserci alcuna traccia… Cosa avrà riservato alle amiche come ultima sorpresa? Nel frattempo le amiche parlano di uomini, delle loro frustrazioni, delle loro ambizioni, di sesso… e di amore.

Il film sarà disponibile dal prossimo 24 febbraio su Amazon Prime Video.