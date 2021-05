Dal 26 maggio su Netflix “ L’uomo dietro il campione – Il Divin Codino “ per la regia di Letizia Lamartire

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 208 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue lancia il 26 maggio prossimo un film che descrive la prestigiosa carriera calcistica di un mito: Roberto Baggio; partendo dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza e passando dal controverso calcio di rigore della Finale di Coppa del Mondo 1994 tra Italia-Brasile, il film ripercorre la vita di Baggio, dal suo difficile debutto come professionista fino all’addio ai campi.

Una carriera lunga 22 anni che, attraverso gli infortuni, il rapporto di amore-odio con i suoi tifosi, le incomprensioni con alcuni dei suoi allenatori e il rapporto con la sua famiglia, racconta i grandi successi sul campo di un calciatore fenomenale.

Il film usufruisce di una main song che accompagna la sus colonna sonora, una main song della quale è autore ed interprete Diodato e che sarà reperibile su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading dal 14 maggio, in contemporanea con l’uscita su YouTube del relativo videoclip ufficiale.

Tra gli interpreti del film: Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Andrea Pennacchi.