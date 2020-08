«Quello di quest’anno sarà un festival diffuso e sperimentale», dichiara il presidente Mauro Leveghi. «L’emergenza sanitaria ci ha portato a percorrere nuove strade, individuando formule di narrazione e fruizione da parte del pubblico che garantissero al contempo le peculiarità della manifestazione e il rispetto dei protocolli sulla sicurezza. Sarà un festival “flessibile”, con eventi che si svolgeranno al chiuso e all’aperto, in streaming e diffusi sul territorio. Se, fino ad oggi, è stato il pubblico ad abbracciare il festival partecipando a Trento agli eventi di volta in volta in programma, quest’anno sarà il festival a raggiungere il pubblico direttamente nelle proprie case e sul territorio».

Per la prima volta anche online con tutti i film selezionati: decine gli eventi a Trento e nelle località del Trentino, fruibili anche in diretta streaming per un festival diffuso all’insegna di “montanità”, esplorazioni, natura.

Tra i tanti protagonisti di una 68. edizione tutta da scoprire: i miti dell’arrampicata Manolo e Adam Ondra, gli esploratori Alex Bellini e Max Calderan, il vignaiolo Josko Gravner, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, Luca Mercalli e Mauro Corona e gli appuntamenti al femminile con le Donne di Montagna. E ancora: donne che sfidano pregiudizi e altitudine con CHOLITAS, film che inaugura la piattaforma streaming.

Gli applausi, le domande, l’apprezzamento ma anche le osservazioni o il silenzio della riflessione: il pubblico da 68 anni rappresenta la dimensione più importante del Trento Film Festival, nelle sale cinematografiche o nei tanti luoghi della città che la rassegna è andata a “invadere” di contenuti, immagini, suoni e parole. Per questo motivo essere riusciti a mantenere una solida programmazione live con la presenza del pubblico è uno dei risultati più importanti di questa 68. edizione, rinviata a causa dell’emergenza sanitaria e che con la stessa ancora deve fare i conti.

E i luoghi del Festival quest’anno saranno moltissimi, grazie a una programmazione diffusa su tutto il Trentino, per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e rafforzare le collaborazioni con enti, associazioni e rassegne territoriali.

A inaugurare la piattaforma, dove saranno disponibili i 100 film della selezione, sarà CHOLITAS degli spagnoli Jaime Murciego e Pablo Iraburu. Il primo lungometraggio del Concorso 2020 è l’appassionante racconto di una spedizione unica, in cui cinque donne indigene boliviane affrontano la scalata dell’Aconcagua indossando i loro abiti tradizionali, come gesto di liberazione ed emancipazione.

Il 27 agosto, grazie alla collaborazione con Montura, i primi 500 utenti che si registreranno avranno la possibilità di vedere il film gratuitamente, in contemporanea con l’anteprima a Trento.

Il programma completo degli eventi e delle attività della 68. edizione è disponibile sul sito www.trentofestival.it, con tutte le informazioni su location, orari, riferimenti: gli eventi sono gratuiti e a prenotazione obbligatoria. Molti degli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulle pagine Facebook e Youtube del Trento Film Festival o dei diversi partner.

Commenti

commenti