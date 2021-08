Dal 28 agosto al 2 ottobre 2021 il Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo

Un fastoso concerto di apertura con un originale programma dedicato a Marcantonio Orrigoni, il grande castrato protagonista a Genova delle ultime opere di Stradella, segnerà il prossimo 28 agosto l’inizio della edizione 2021 del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo, che terminerà il successivo 2 ottobre.

L’Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo, ormai un punto di riferimento nell’interpretazione delle opere stradelliane, accompagnerà la soprano Silvia Frigato.

L’iniziativa, che coinvolgerà i Comuni diViterbo, Ronciglione, Caprarola, Nepi, Bolsena, Castiglione in Tiberina, Castel Sant’Elia, Civitella d’Agliano si terrà al Palazzo Farnese di Caprarola.

Con questa edizione del prestigioso Festival continua la scoperta dell’anima e della musica di un protagonista nascosto del nostro Seicento musicale.

La bellezza, il fascino delle partiture e la finezza della scrittura strumentale di questo “Caravaggio della musica” torneranno protagonisti in un imperdibile scenario caratterizzato dal dialogo tra la tradizione musicale del passato e i linguaggi contemporanei confermando la manifestazione come laboratorio di sperimentazione artistica e creativa, come testimonia la presidenza onoraria di Anna Fendi.

Come ormai di consueto, in anticipo sull’apertura ufficiale del festival lunedì 23 agosto si è tenuta la presentazione del progetto “ Massenzio 2035, un’iniziativa ambiziosa portata avanti dal Comune di Ronciglione.

Il 4 settembre Viterbo ospiterà “Alle danze! Il gesto, il canto e la parola nella musica di Alessandro Stradella ” in collaborazione con il Festival Segni Barocchi di Foligno e l’Accademia Nazionale di Danza, con l’Ensemble Mare Nostrum e la soprano Dorota Szczepańska.

Anche in questa edizione verrà dato ampio spazio agli artisti del territorio grazie alla sezione “ Musicisti della Tuscia: passato e presente “

Oltre ovviamente agli appuntamenti dedicati ad Alessandro Stradella, anche con i concerti a Viterbo e Ronciglione de “ I Discorsi Musicali “ di Cesare Crivellati, medico viterbese, e con “ Massenzio 2035 ”.

I giovani talenti internazionali dello “ Stradella Y(oung)-Project “ daranno vita il 9 settembre a Palazzo Farnese di Caprarola “ a Moro per Amore “, l’ultima opera di Stradella, con la regia di Fabiano Pietrosanti.

Il contrabbasso contemporaneo di Daniele Roccato, la viola da gamba di Lucile Boulanger, gli strumenti a pizzico di Daniel Zapico e Jadran Duncumb, il violino di Gabriele Pro accompagneranno il pubblico in un viaggio affascinante che terminerà il 2 ottobre nella chiesa di Santa Maria Nuova a Viterbo con il dialogo tra il pianoforte di Enrico Pieranunzi e il clavicembalo di Stefano Demicheli nel concerto Variazioni sulla ciaccona.

Per info e prenotazioni www.festivalstradella.org