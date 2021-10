Dal 28 Ottobre al cinema il nuovo film di Pedro Almodovar

Si intitola “ Madres paralelas “ il film che Pedro Almodovar ha presentato, in concorso, alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; protagonista Penélope Cruz, vincitrice della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e che verrà distribuito dal prossimo 28 ottobre nei cinema.

Con questa opera, che tratta di due donne, Janis e Ana, che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire, due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa, il maestro torna a riscoprire l’universo femminile, la maternità e la famiglia..

Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che recedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

Oltre a Penelope Cruz, il film vanta un cast d’eccezione: Milena Smit e Aitana Sánchez-Gijón interpretano con lei le madri della storia e Israel Elejalde il ruolo del personaggio maschile. Questo straordinario cast è completato da Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Il film, del quale è ora disponibile il trailer, è stato designato “ Film della Critica “ dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.