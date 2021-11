Dal 5 al 9 novembre la decima edizione del Nordic Film Festival

L’edizione 2021 del Nordic Film Fest si aprirà il prossimo 5 novembre alla Casa del Cinema di Roma a cura delle quattro ambasciate nordiche presenti in Italia e del Circolo Scandinavo dell’ambasciata d’Irlanda a Parigi.

Ad aprire ufficialmente il Festival sarà il documentario biografico svedese di Kristian Petri e Krisitina Lindstrom dal titolo “ The Most Beautiful Boy in the World “, che verrà proiettato il 5 novembre alle ore 20,30 alla Sala Deluxe e Kodak della Casa del Cinema a Villa Borghese.

A seguire, il successivo 6 novembre, sarà la volta del film vincitore del Guldbagge Award “ Garden Lone “ del regista Olof Spaak, con Karin Franz Korlof e Simon J. Berger che tratta di una oscura e tragica estate trascorsa da due bambini tossicodipendenti, Eric ed Elin, che debbono lottare per sopravvivere.

In chiusura del festival, domenica 7 novembre, verrà proiettato “ Aniara “ dei registi Pella Kagetman e Hugo Lilja, con Emelie Jonsson e Bianca Cruzeiro, un film adattamento dell’omonimo romanzo del premio Nobel Harry Martinson; il film tratta dello sfortunato viaggio di una astronave con la quale si intenderebbe trasferire la popolazione terrestre su Marte perché il nostro pianeta è ormai diventato inabitabile.