David di Donatello per il Miglior Documentario 2022: online le esclusive conversazioni con gli autori dei 10 documentari selezionati

L’Accademia del Cinema Italiano, presieduta da Piera Detassis, in collaborazione con il cinema La Compagnia, la sala cinematografica dedicata alla programmazione di film documentario, tra i fondatori di DocExchange, la rete internazionale di sale che programmano cinema del reale di cui fanno parte Hot Docs Ted Rogers di Toronto, Bertha Doc House di Londra, a cui si sono uniti il Mysles Documentary Center di New York e il Documentary Center di Mosca e diretta da Stefania Ippoliti, presenta un ciclo di 10 straordinarie conversazioni con gli autori dei film selezionati per concorrere alla cinquina del Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2022 per il miglior documentario.

I 10 incontri, pensati per conoscere più da vicino le storie, i segreti e lo stile degli autori e delle opere documentarie selezionate, saranno disponibili online, gratuitamente, a partire da oggi 2 marzo, non solo per il pubblico ma anche per gli oltre 1600 membri della Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano che fino al 14 marzo voteranno per scegliere, nella categoria dei documentari e in tutte le categorie, le cinquine finali dei Premi David di Donatello 2022. Le conversazioni sono a cura dei critici e giornalisti cinematografici Pedro Armocida e Raffaella Giancristofaro, del critico Giacomo Ravesi e di Pinangelo Marino, Vice Presidente di Doc.it, membri della Commissione selezionatrice dei documentari insieme a Guido Albonetti, Osvaldo Bargero, Stefania Ippoliti e Betta Lodoli.

Queste le dieci conversazioni con gli autori dei documentari selezionati:

Atlantide, di Yuri Ancarani: il regista conversa con Pedro Armocida

Dal pianeta degli umani, di Giovanni Cioni: il regista conversa con Pedro Armocida

Ennio, di Giuseppe Tornatore: il regista conversa con Pedro Armocida

Futura, di Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher: la produttrice Giulia Moretti e il sociologo Stefano Laffi conversano con Raffaella Giancristofaro

Il palazzo, di Federica Di Giacomo: la regista conversa con Raffaella Giancristofaro

La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko: il regista conversa con Raffaella Giancristofaro

Los Zuluagas, di Flavia Montini: la regista conversa con Giacomo Ravesi

Marx può aspettare, di Marco Bellocchio: il regista conversa con Raffaella Giancristofaro

Onde radicali, di Gianfranco Pannone: il regista conversa con Pedro Armocida

Rue Garibaldi, di Federico Francioni: il regista conversa con Pinangelo Marino

Gli incontri saranno visibili sul sito www.daviddidonatello.it, sul sito www.cinemalacompagnia.it e sui relativi canali social (Facebook e Instagram).