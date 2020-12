“Daydreamer Magazine”, la rivista e l’attesissimo calendario della soap “Daydreamer”

Da venerdì 11 dicembre è in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di “Daydreamer Magazine”, unica rivista ufficiale sulla soap campione d’ascolti con Can Yaman.

Fari puntati sulle protagoniste femminili della serie-fenomeno di Canale 5: le sorelle Sanem e Leyla Aydın. Non mancheranno moltissime curiosità e contenuti inediti, tra cui le interviste esclusive al celebre attore Anıl Çelik, l’interprete di CeyCey, e alla direttrice del doppiaggio, Francesca Bertuccioli.

Sarà possibile scegliere una speciale opzione che vede allegato al magazine il Ciondolo dell’Albatros, una catenina che riproduce fedelmente il monile indossato da Can Divit.

E ancora, da martedì 29 dicembre, sarà disponibile un’inedita serie di Poster-Calendario dedicata a “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, altra soap turca di successo di Canale 5 con Can Yaman: dodici immagini in maxi-formato faranno compagnia per il 2021 a tutti gli appassionati. Inoltre, sarà possibile consultare gustose ricette ispirate a quelle preparate dalla protagonista Nazli.