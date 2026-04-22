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Un viaggio pop rock elettronico tra ironia e vulnerabilità segna l’esordio dell’artista

DEVA debutta sulla scena musicale con il singolo “Mi fa male l’America”, un brano che si presenta come un racconto potente e stratificato del desiderio contemporaneo, capace di trasformarsi in ossessione, sogno e ricerca personale. L’America evocata nel titolo diventa una metafora universale, simbolo di tutto ciò che appare irraggiungibile ma irresistibile: una persona, un’ambizione, un luogo inesplorato o una tensione interiore che non concede tregua.

Con una cifra stilistica che fonde pop, rock ed elettronica, DEVA costruisce un sound energico e moderno, dove chitarre decise e sequenze elettroniche si intrecciano per dare forma a una narrazione autentica e immediata. Il brano nasce da un processo creativo condiviso con Giuseppe Panza e Andrea Riso, edizioni Rbmusic, dopo un confronto profondo sui temi da affrontare, e si sviluppa attorno a un’urgenza espressiva precisa: raccontare quella fame viscerale di chi desidera intensamente, senza riuscire a fermarsi.

«Mi fa male l’America nasce da un bisogno reale: raccontare quella tensione continua verso qualcosa che sembra sempre un passo più in là. È un brano ironico ma anche molto sincero, perché parla di me, della mia ossessione per la musica e di tutto ciò che non riesco a smettere di inseguire» – dichiara DEVA.

Il progetto musicale si arricchisce della presenza costante della sua band, con Michelangelo Mosca alla batteria, Gennaro Paone alle chitarre e Antonio Castaldo al basso, una crew che contribuisce a definire l’identità live dell’artista e a rafforzarne l’impatto sonoro. Parallelamente, fondamentale nel percorso di crescita è il rapporto con Rosa Benincasa Management, realtà con cui DEVA collabora attivamente nel mondo degli eventi e che rappresenta oggi una presenza significativa anche sul piano umano e professionale. Un legame destinato a evolversi ulteriormente, con l’obiettivo di integrare sempre più la dimensione artistica nei progetti condivisi.

Al centro del percorso di DEVA c’è una forte esigenza di connessione emotiva con il pubblico: un’artista empatica, capace di abbattere le distanze e trasformare ogni performance in uno scambio diretto di energia. Dopo una fase di ricerca e definizione della propria identità musicale, oggi DEVA guarda al futuro con maggiore consapevolezza, scegliendo la verità come unica direzione artistica possibile. La musica diventa così uno strumento per raccontarsi, per colmare distanze interiori e per dare voce a una sensibilità spesso rimasta in ombra. “Mi fa male l’America” rappresenta solo il primo tassello di un percorso in evoluzione, che promette nuove uscite e una narrazione sempre più intensa, tra anima rock ed emozioni autentiche.

Ascolta il singolo: